Залищук и Найема исключили из международных делегаций

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Понедельник, 14 ноября 2016, 19:13

Народных депутатов БПП Светлану Залищук и МустафуНайема исключили из состава международных делегаций во время заседания фракции в понедельник вечером.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Согласно информации, инициатором отзыва стал Игорь Кононенко.

Формальным поводом стало членство депутатов в "ДемАльянсе".

"Фактически мы действительно их отозвали. На фракции было принято решение в отношении всех депутатов, что отзываем из делегаций тех, кто являются членами других партий. Поскольку они заявили, что являются членами "ДемАльянса", это решение касается в том числе их", - сказал Гончаренко.

Ни Залищук, ни Найем не присутствовали при рассмотрении этого вопроса.

Залищук объяснила, что не пришла на заседание, поскольку у нее была назначена встреча.

Впоследствии депутат сообщила, что из делегации также исключили Наталью Новак.

"Причина - якобы потому, что мы с Мустафой  "члены другой партии". То есть "ДемАльянс". Наталья Новак - член "Хвилі". Хотя в действительности такой партии пока не зарегистрировано", - сказала Залищук.

"Вместе с тем решение получилось какое-то выборочное. На сайте парламента легко проверить, что большой международник и лидер простых людей Каплин - член делегации в ПА ГУАМ, избранный по квоте БПП. А член партии "Народный Рух" Виктор Кривенко входит от БПП в Исполнительный комитет Национальной парламентской группы в Межпарламентском Союзе", - добавила она.

Как известно, Залищук была заместителем члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, а Найем - членом Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Украинская правда

Темы: БПП международные отношения
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Комментарии — 6
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IP: 37.140.189.---kerubino14.11.2016 21:34
БПП діє методами Януковича ,та всім іншим від бувших здодіів не втік ,якщо будуть вибори .то ця партія політичний труп .
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IP: 91.199.93.---chesno114.11.2016 21:10
позитивный шаг. все меньше и меньше шансов у БПП на удержание власти.
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IP: 92.101.198.---Vadim Slutsky14.11.2016 20:46
Да, ребята ненадёжные. Пора избавляться от них. Петруше нужны свои люди, а тут какие-то мутные. Видите ли, их коррупция не устраивает. Но ведь это хорошая, правильная коррупция, от которой Петруше и Со польза. Так что - всё логично.
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IP: 46.202.60.---8000014.11.2016 20:13
абсолютно вірні оцінки Гончаренка.,доречі випусник школи упрпавління при президенті Росії та активний "члєн " партії ригів в минулому ..одеські активісти за те що Льоша виступав проти української мови -вручили йому свинячий язик ,а з однієї європейської комісії -його просто викинули копняками за хамську поведінку ,синуля подонка та злодія Костусєва -гени.
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IP: 212.92.233.---Basta1314.11.2016 19:47
Теперь Украину будет представлять говно Гончаренко?
Дожились... гниды правят баллом.
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