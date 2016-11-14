Заліщук та Найєма виключили з міжнародних делегацій

Народних депутатів БПП Світлану Заліщук та Мустафу Найєма виключили зі складу міжнародних делегацій під час засідання фракції у понеділок ввечері.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Згідно з інформацією, ініціатором відкликання став Ігор Кононенко.

Формальним приводом стало членство депутатів в "ДемАльянсі".

"Фактично ми справді їх відкликали. На фракції було прийняте рішення стосовно депутатів, що відкликаємо з делегацій тих, хто є членами інших партій. Оскільки вони заявили, що є членами "ДемАльянсу", це рішення стосується в тому числі їх", - сказав Гончаренко.

Ані Заліщук, ані Найєм не були присутні під час розгляду цього питання.

Заліщук пояснила, що не прийшла на засідання, оскільки мала зустріч.

Згодом депутат повідомила, що з делегації також виключили Наталю Новак.

"Причина – нібито тому, що ми з Мустафою "члени іншої партії". Себто "ДемАльянс". Наталія Новак - член "Хвилі". Хоча насправді такої партії поки не зареєстровано", - сказала Заліщук.

"Водночас рішення вийшло якесь вибіркове. На сайті парламенту легко перевірити, що великий міжнародник і лідер простих людей Каплін – член делегації в ПА ГУАМ, обраний за квотою БПП. А член партії "Народний Рух" Віктор Кривенко входить від БПП до Виконавчого комітету Національної парламентської групи в Міжпарламентському Союзі", - додала вона.

Як відомо, Заліщук була заступником члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, а Найєм - членом Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО.

Українська правда