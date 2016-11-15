В РФ завели уголовное дело на министра экономического развития Улюкаева

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Вторник, 15 ноября 2016, 02:03

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Об этом говорится на сайте Следкома РФ.

"15 ноября 2016 года по результатам проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий Главным следственным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении Министра экономического развития Алексея Улюкаева", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевыем 14 ноября 2016 года двух миллионов долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

"В настоящее время министр задержан и в отношении него проводятся необходимые оперативные следственные действия", - отметили в Следкоме РФ.

В ближайшее время Улюкаеву планируется объявить обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Темы: Росcия
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