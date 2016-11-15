У РФ завели кримінальну справу на міністра економічного розвитку Улюкаєва

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Вівторок, 15 листопада 2016, 02:03

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва.

Про це йдеться на сайті Слідкома РФ.

"15 листопада 2016 року за результатами проведеного ФСБ Росії комплексу оперативних заходів Головним слідчим управлінням з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу стосовно Міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, обставини злочину пов'язані з отриманням Улюкаевием 14 листопада 2016 року двох мільйонів доларів за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, яка дозволила ПАТ "НК "Роснефть" здійснити операцію з придбання державного пакета акцій ПАТ АНК "Башнефть" в розмірі 50%.

"В даний час міністр затриманий і відносно нього проводяться необхідні оперативні слідчі дії", - відзначили в Слідкоме РФ.

Найближчим часом Улюкаєву планується оголосити звинувачення і клопотати про обрання запобіжного заходу.

Теми: Росія
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