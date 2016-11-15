Боевики свыше часа обстреливали пост "Марьинка"

14 ноября боевики больше часа вели огонь по контрольному посту "Марьинка", что на дорожном коридоре "Донецк – Курахово".

Как сообщает Государственная пограничная служба во вторник утром, обстрел террористы начали после 19-ти часов понедельника со стороны н.п. Александровка, что на неконтролируемой Киевом территории.

Боевики применяли стрелковое оружие и подствольные гранатометы.

"Никто из гражданских лиц не пострадал, поскольку пропуск на данном направлении уже не осуществлялся. Также нет пострадавших и среди пограничников", – информирует ГПСУ.