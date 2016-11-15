Бойовики понад годину обстрілювали пост "Мар’їнка"

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Вівторок, 15 листопада 2016, 09:59

14 листопада бойовики понад годину вели вогонь по контрольному посту "Мар’їнка", що на дорожньому коридорі "Донецьк – Курахове".

Як повідомляє Державна прикордонна служба у вівторок вранці, обстріл терористи розпочали після 19-ї години понеділка з боку н.п. Олександрівка, що на неконтрольованій Києвом території.

Бойовики застосовували стрілецьку зброю та підствольні гранатомети.

"Ніхто з цивільних громадян не постраждав, оскільки пропуск на даному напрямку уже не здійснювався. Також не має постраждалих і серед прикордонників", – інформують прикордонники.

Теми: Донбас АТО Прикордонна служба
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