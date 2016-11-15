Против силовика, разогнавшего студентов на Майдане, завершили следствие

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Вторник, 15 ноября 2016, 12:24

Генпрокуратура завершила расследование в отношении экс-руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Олега Мариненка, который приказал "Беркуту" разогнать участников акции протеста на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, он также подозревается в том, что отдал приказ "Беркуту" и бойцам внутренних войск разогнать участников акции протеста и журналистов возле Администрации президента 1 декабря того же года.

Ведомство отмечает, что во время первого разгона телесные повреждения получили более 80 митингующих, во время второго – 29 митингующих и 22 журналиста.

Кроме того, он обвиняется в том, что травмы получили 26 правоохранителей.

Стороне защиты открыт доступ к материалам производства.

ГПУ напоминает, что по результатам расследования разгона студенческого Майдана сообщено о подозрении 16 лицам, в том числе бывшим представителям руководства государства и правоохранительных органов. Относительно пяти из этих подозреваемых обвинительные акты рассматриваются судом.

По результатам расследования событий 1 декабря на Банковой в организации разгона протестующих и применении к ним насилия сообщено о подозрении пятерым лицам из числа руководства государства и правоохранительных органов и пятерым правоохранителям, которые выполняли эти противоправные действия.

Как известно, о том, что приказ разгонять участников акции протеста в ночь на 30 ноября 2013 года отдал именно Мариненко, сообщал еще 20 декабря того же года тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка. По его словам, митингующие препятствовали установлению елки на Майдане. Тогда он признал, что бойцы "Беркута" во время разгона превысили применения силы.

В январе 2014 года тогдашний депутат от "Батькивщины" Геннадий Москаль заявлял, что Мариненку вручено уведомление о подозрении.

В ноябре 2015 года Генпрокуратура заявляла, что Мариненко и ряд других высокопоставленных чиновников, которые подозреваемых в этих преступлениях, находятся под амнистией, которую суд никак не отменит.

Кроме Мариненко, речь шла об экс-министре внутренних дел Александре Захарченко, экс-секретаре СНБО Андрее Клюеве, его заместителе Владимире Сивковиче, экс-председателе КГГА Александре Попове и экс-президенте Викторе Януковиче.

Олег Шанковский, УП

Темы: Майдан Генпрокуратура Беркут
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