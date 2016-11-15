Во Львовском горсовете проходят обыски

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Вторник, 15 ноября 2016, 13:41

Силовики проводят обыски в Львовском городском совете.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Служащих местного горсовета подозревают в завладении по предварительному сговору чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

"Досудебным расследованием установлено, что служебные лица Львовского горсовета вопреки интересам службы заключили с предприятием договор купли-продажи земельного участка по цене 52 млн грн, несмотря на то, что нормативно-денежная оценка данного земельного участка составляла 140 млн грн, чем причинили ущерб в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

На основании разрешения следственного судьи в уголовном производстве, с целью отыскания оригиналов документов сделки проводятся следственные действия – обыски помещения Львовского городского совета и офисных помещений оценщиков и субъекта хозяйствования, который приобрел землю.

В Генпрокуратуре отмечают, что досудебное расследование продолжается.

Темы: Львов прокуратура коррупция
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IP: 194.44.243.---Tetiana Ovcharenko15.11.2016 15:16
Йдеться про те, що мер Львова Садовий продав інвесторам землю сусідньої громади - с.Рясне-Руське і ще й втричі дешевше.

"Львівський портал" детально і з підтверджуючими документами написав про цю оборудку Садового в статті - "Продати не своє. Чергова земельна афера львівських чиновників на 140 мільйонів?"

До речі, цей договір називають чи не єдиним документом, під яким стоїть підпис Садового і за яким його можна притягнути до відповідальності.
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