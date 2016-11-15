У Львівській міській раді йдуть обшуки

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Вівторок, 15 листопада 2016, 13:41

Силовики проводять обшуки у Львівській міській раді.

Про це повідомляє у вівторок прес-служба Генеральної прокуратури.

Службовців Львівської міської ради підозрюють у заволодінні за попередньою змовою чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Львівської міськради всупереч інтересам служби уклали з суб’єктом господарювання договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною 52 млн грн, не зважаючи на те, що нормативно-грошова оцінка даної земельної ділянки складала 140 млн грн, чим заподіяли збитки в особливо великих розмірах", – йдеться в повідомленні.

На підставі дозволу слідчого судді, у кримінальному провадженні, з метою відшукування оригіналів документів, на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу землі, проводяться слідчі дії – обшуки приміщення Львівської міської ради та офісних приміщеннях оцінювачів і суб’єкта господарювання, що придбав землю.

В Генпрокуратурі зазначають, що досудове розслідування триває.

Теми: Львів прокуратура корупція
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IP: 194.44.243.---Tetiana Ovcharenko15.11.2016 15:16
Йдеться про те, що мер Львова Садовий продав інвесторам землю сусідньої громади - с.Рясне-Руське і ще й втричі дешевше.

"Львівський портал" детально і з підтверджуючими документами написав про цю оборудку Садового в статті - "Продати не своє. Чергова земельна афера львівських чиновників на 140 мільйонів?"

До речі, цей договір називають чи не єдиним документом, під яким стоїть підпис Садового і за яким його можна притягнути до відповідальності.
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