Синоптики предупредили о гололедице и тумане

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Вторник, 15 ноября 2016, 14:44

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о гололедице и тумане 16 ноября.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так по прогнозам Укргидрометцентра, 16 ноября ночью и утром в большинстве западных, северных и центральных областей туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица.

По Киеву и области в среду прогнозируется ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица.

ГСЧС призывает водителей и пешеходов быть крайне осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности.

Темы: погода
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