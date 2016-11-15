Синоптики предупредили о гололедице и тумане
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о гололедице и тумане 16 ноября.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Так по прогнозам Укргидрометцентра, 16 ноября ночью и утром в большинстве западных, северных и центральных областей туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица.
По Киеву и области в среду прогнозируется ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица.
ГСЧС призывает водителей и пешеходов быть крайне осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности.
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