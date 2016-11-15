Синоптики попередили про ожеледицю і туман

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Вівторок, 15 листопада 2016, 14:44

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про ожеледицю і туман 16 листопада.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Так за прогнозами Укргідрометцентру, 16 листопада вночі та вранці у більшості західних, північних та центральних областей туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця.

По Києву та області у середу прогнозується вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця.

ДСНС закликає водіїв та пішоходів бути вкрай обережними та дотримуватися елементарних правил безпеки.

Теми: погода
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