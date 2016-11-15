Полиция задержала охранника "народных мэров" Славянска

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Вторник, 15 ноября 2016, 15:17

Полиция задержала боевика, который участвовал в оккупации Славянска в 2014 году, в том числе – как охранник самопровозглашенных "народных мэров" города.

Об этом сообщает пресс-служба донецкой полиции.

Согласно сообщению, мужчина, будучи безработным, присоединился к боевикам в 2014 году. Ему выдали автомат, магазины к нему и "доверили" охрану захваченного здания СБУ на блокпосте вблизи нее.

"Затем он перешел к охране городского совета, а дальше его еще повысили. Мужчина стал личным телохранителем "народного мэра" (Вячеслава) Пономарева. Но на этой "должности" он пробыл недолго – уже вскоре сами же террористы задержали "народного избранника", подозревая его в воровстве гуманитарной помощи", – рассказали в полиции.

Позже, по данным правоохранителей, боевик стал охранять нового "народного мэра" Владимира Павленко, "на которого тот работал до освобождения города от террористов".

 

"В июле 2014 года, когда украинская армия освобождала город, он вместе со своим "мэром", всяческими окольными путями бежал до Краматорска. Там встретился со своими старшими "боевыми товарищами", передал им свое оружие и поехал в Донецк", – добавили в полиции.

После этого, по данным правоохранителей, мужчина переехал в Мариуполь, где жил в съемных квартирах и перебивался случайным заработком.

Подозреваемого задержали, ему объявлено подозрение и грозит до 8 лет лишения свободы.

Украинская правда

Темы: полиция Славянск АТО
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