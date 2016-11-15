Украинские позиции возле Павлополя обстреливал снайпер боевиков

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Вторник, 15 ноября 2016, 18:34

Во вторник боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, больше всего обстрелов произошло на Мариупольском направлении.

Под огонь артиллерии боевиков попало Широкино.

Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреляли Талаковку, Славное, Широкино, Водяное, Красногоровку, Лебединское.

Огонь по украинским позициям в районе Павлополя вел снайпер.

На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов обстреливали Луганское и Авдеевку.

К вечеру боевики активизировались в Луганском направлении. Под обстрелы их минометов попали позиции сил АТО в районе Новозвановки.

Украинская правда

Темы: АТО
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