Українські позиції біля Павлополя обстрілював снайпер бойовиків

У вівторок бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, найбільше обстрілів відбулося на Маріупольському напрямку.

Під вогонь артилерії бойовиків потрапило Широкине.

З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони обстріляли Талаківку, Славне, Широкине, Водяне, Красногорівку, Лебединське.

Вогонь по українських позиціях в районі Павлополя вів снайпер.

На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів обстрілювали Луганське та Авдіївку.

Надвечір бойовики активізувалися на Луганському напрямку. Під обстріли їхніх мінометів потрапили позиції сил АТО в районі Новозванівки.

Українська правда