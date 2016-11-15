Українські позиції біля Павлополя обстрілював снайпер бойовиків

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Вівторок, 15 листопада 2016, 18:34

У вівторок бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, найбільше обстрілів відбулося на Маріупольському напрямку.

Під вогонь артилерії бойовиків потрапило Широкине.

З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони обстріляли Талаківку, Славне, Широкине, Водяне, Красногорівку, Лебединське.

Вогонь по українських позиціях в районі Павлополя вів снайпер.

На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів обстрілювали Луганське та Авдіївку.

Надвечір бойовики активізувалися на Луганському напрямку. Під обстріли їхніх мінометів потрапили позиції сил АТО в районі Новозванівки.

Українська правда

Теми: АТО
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