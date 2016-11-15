Українські позиції біля Павлополя обстрілював снайпер бойовиків
У вівторок бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Згідно з інформацією, найбільше обстрілів відбулося на Маріупольському напрямку.
Під вогонь артилерії бойовиків потрапило Широкине.
З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони обстріляли Талаківку, Славне, Широкине, Водяне, Красногорівку, Лебединське.
Вогонь по українських позиціях в районі Павлополя вів снайпер.
На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів обстрілювали Луганське та Авдіївку.
Надвечір бойовики активізувалися на Луганському напрямку. Під обстріли їхніх мінометів потрапили позиції сил АТО в районі Новозванівки.
Українська правда
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