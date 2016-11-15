Депутаты поссорились и отказались изменить "закон Савченко"

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Вторник, 15 ноября 2016, 18:56

Верховная Рада отклонила два депутатских законопроекта об изменениях в так называемый "закон Савченко".

Речь идет о законопроектах 4032 нардепов Игоря Луценко ( "Батькивщина") и Борислава Березы (внефракционный), и 4548 Антона Яценко ( "Возрождение").

Как сказал спикер ВР Андрей Парубий отклонения этих законопроектов позволит включить в повестку дня парламента правительственный законопроект с изменениями "закона Савченко".

"У нас на ту же тематику есть законопроект Кабинета министров, но он не может быть рассмотрен, пока не будет решения по этим двум законопроектам... Если не поддержим их, откроем путь для правительственного законопроекта", - сказал он.

Перед голосованием выступила нардеп Надежда Савченко и заявила, что закон нужно было доработать, когда тот принимался.

 "А не сбрасывать потом на него всех собак", - сказала она.

Савченко возмутилась, что "закон Савченко" называют причиной многих преступлений, совершивших выпущенными заключенными.

"Рецидив - это те люди, на которых ментам легче всего сбросить всех собак, чтобы не искать ответственного преступника", - сказала она.

Она обратилась к залу: "Вы не защищаете людей, вы не разбираетесь справедливо. Вы политически спекулируете и доводите людям всем, что вы бараны. Только один баран более круторогий чем другой. На самом деле бараны все. Мне жаль, что у меня в тюрьме не было возможности доработать этот закон".

После этого нардеп от БПП Ирина Луценко, выступая с трибуны, сказала: "Сообщаю козам, которые зашли с помощью мирового сообщества в этот парламент, более 60 тысяч амнистированных и выпущенных зэков из России сейчас воюют и убивают наших солдат".

Она сказала, что рецидивисты, которые вышли по закону Савченко, также возвращаются на Донбасс, где совершают преступления.

Как известно, в октябре Кабмин согласовал изменения в так называемый "закон Савченко" по совершенствованию порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания.

Так предлагается, чтобы формула зачисления пребывания в СИЗО "один день за два дня" оставалась только для тех лиц, совершивших легкие, или средней тяжести преступления.

Александр Шумилин, УП

Темы: Савченко Верховная Рада
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Комментарии — 2
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IP: 78.111.190.---Vladimir Omelyanov15.11.2016 21:07
Як такии' недолугии' закон можна було прии'мати , таке враження що комусь дуже хочется хаосу і в скільки раз повина зрости злочитість , що б депутати зрозуміли ?
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IP: 109.95.47.---Fry15.11.2016 19:05
Только слепой может не видеть, что этот закон приводит к росту преступности и дестабилизирует ситуацию в стране. Надо строить новые СИЗО, если в старых плохие условия содержания, а не выпускать досрочно убийц и насильников.
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