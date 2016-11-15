Депутати посварилися і відхилили зміни до "закону Савченка"
Верховна рада відхилила два депутатські законопроекти про зміни у так званий "закон Савченко".
Йдеться про законопроекти 4032 нардепів Ігоря Луценка ("Батьківщина") і Борислава Берези (позафракційний) і 4548 Антона Яценка ("Відродження").
Як сказав спікер ВР Андрій Парубій відхилення цих законопроектів дозволить включити до порядку денного парламенту урядовий законопроект зі змінами "закону Савченка".
"В нас на ту ж тематику є законопроект Кабінету міністрів, але він не може бути розглянути, поки не буде рішення по цих двох законопроектах… Якщо не підтримаємо їх, відкриємо шлях для урядового законопроекту", - сказав він.
Перед голосуванням виступила нардеп Надія Савченко і заявила, що закон потрібно було доопрацювати, коли той приймався.
"А не скидати потім на нього усіх собак", - сказала вона.
Савченко обурилась, що "закон Савченко" називають причиною багатьох злочинів, що здійснили випущені в'язні.
"Рецидив – це ті люди, на яких ментам найпростіше скинути всіх собак, щоб не шукати відповідального злочинця", - сказала вона.
Вона звернулася до залу: "Ви не захищаєте людей, ви не розбираєтеся справедливо. Ви політично спекулюєте і доводите людям всім, що ви барани. Тільки один баран крутішерогий другого. Насправді барани всі. Мені шкода, що у мене в тюрмі не було змоги допрацювати цей закон".
Після цього нардеп від БПП Ірина Луценко виступаючи з трибуни сказала: "Повідомляю козам, які зайшли за допомогою світової спільноти в цей парламент, більше 60 тисяч амністованих і випущених зеків з Росії зараз воюють і вбивають наших солдатів".
Вона сказала, що рецидивісти, які вийшли по закону Савченко також повертаються на Донбас, де вчинюють злочини.
Як відомо, у жовтні кабмін погодив зміни до так званого "закону Савченко" щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання.
Так пропонується, щоб формула зарахування перебування в СІЗО "один день за два дні" залишалася тільки для тих осіб, які вчинили легкі, чи середньої тяжкості злочини.
Олександр Шумілін, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.