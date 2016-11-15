Депутати посварилися і відхилили зміни до "закону Савченка"

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Вівторок, 15 листопада 2016, 18:56

Верховна рада відхилила два депутатські законопроекти про зміни у так званий "закон Савченко".

Йдеться про законопроекти 4032 нардепів Ігоря Луценка ("Батьківщина") і Борислава Берези (позафракційний) і 4548 Антона Яценка ("Відродження").

Як сказав спікер ВР Андрій Парубій відхилення цих законопроектів дозволить включити до порядку денного парламенту урядовий законопроект зі змінами "закону Савченка".

"В нас на ту ж тематику є законопроект Кабінету міністрів, але він не може бути розглянути, поки не буде рішення по цих двох законопроектах… Якщо не підтримаємо їх, відкриємо шлях для урядового законопроекту", - сказав він.

Перед голосуванням виступила нардеп Надія Савченко і заявила, що закон потрібно було доопрацювати, коли той приймався.

 "А не скидати потім на нього усіх собак", - сказала вона.

Савченко обурилась, що "закон Савченко" називають причиною багатьох злочинів, що здійснили випущені в'язні.

"Рецидив – це ті люди, на яких ментам найпростіше скинути всіх собак, щоб не шукати відповідального злочинця", - сказала вона.

Вона звернулася до залу: "Ви не захищаєте людей, ви не розбираєтеся справедливо. Ви політично спекулюєте і доводите людям всім, що ви барани. Тільки один баран крутішерогий другого. Насправді барани всі. Мені шкода, що у мене в тюрмі не було змоги допрацювати цей закон".

Після цього нардеп від БПП Ірина Луценко виступаючи з трибуни сказала: "Повідомляю козам, які зайшли за допомогою світової спільноти в цей парламент, більше 60 тисяч амністованих і випущених зеків з Росії зараз воюють і вбивають наших солдатів".

Вона сказала, що рецидивісти, які вийшли по закону Савченко також повертаються на Донбас, де вчинюють злочини.

Як відомо, у жовтні кабмін погодив зміни до так званого "закону Савченко" щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання.

Так пропонується, щоб формула зарахування перебування в СІЗО "один день за два дні"  залишалася тільки для тих осіб, які вчинили легкі, чи середньої тяжкості злочини. 

Олександр Шумілін, УП

Теми: Савченко Верховна Рада
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IP: 109.95.47.---Fry15.11.2016 19:05
Только слепой может не видеть, что этот закон приводит к росту преступности и дестабилизирует ситуацию в стране. Надо строить новые СИЗО, если в старых плохие условия содержания, а не выпускать досрочно убийц и насильников.
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