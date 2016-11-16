Кучма хочет уйти с должности представителя Украины в ТКГ

Леонид Кучма просит об отставке с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, однако до сих пор замена ему не найдена.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Все время прошу, освободите меня, пожалуйста, от этой работы. Я один остался из той команды, которая была изначально. Россия двоих уже поменяла… Я с удовольствием сдаю свои полномочия: может, действительно кто-то лучше может это сделать", - сказал Кучма.

Как известно, Кучма является официальным представителем Украины в Минской группе по инициативе президента Петра Порошенко.