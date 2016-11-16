СБУ поймала на многотысячной взятке заместителя мэра Славянска

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Среда, 16 ноября 2016, 11:51

Служба безопасности совместно с прокуратурой задержала на взятке в 150 тысяч гривен заместителя мэра Славянска.

Об этом сообщает в среду пресс-центр СБУ.

Такую сумму (10% от стоимости объекта) вымогатель требовал за предоставление преимущества в конкурсе по отчуждению коммунальной собственности – здания бывшего детского сада.

 

Открыто уголовное производство, чиновника задержали, продолжаются неотложные следственные действия.

Темы: СБУ взятка
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IP: 176.102.8.---Popll Kpopl16.11.2016 12:53
Дело Нели Штепы растет и процветает.
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