СБУ піймала на багатотисячному хабарі заступника мера Слов’янська

Служба безпеки спільно з прокуратурою затримала на хабарі у 150 тисяч гривень заступника мера Слов’янська.

Про це інформує у середу прес-центр СБУ.

Таку суму (10% від вартості об’єкта) здирник вимагав за надання переваги у конкурсі з відчуження комунальної власності – будинку колишнього дитячого садочка.

Відкрито кримінальне провадження, високопосадовця затримано, тривають невідкладні слідчі дії.