СБУ піймала на багатотисячному хабарі заступника мера Слов’янська
Служба безпеки спільно з прокуратурою затримала на хабарі у 150 тисяч гривень заступника мера Слов’янська.
Про це інформує у середу прес-центр СБУ.
Таку суму (10% від вартості об’єкта) здирник вимагав за надання переваги у конкурсі з відчуження комунальної власності – будинку колишнього дитячого садочка.
Відкрито кримінальне провадження, високопосадовця затримано, тривають невідкладні слідчі дії.
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