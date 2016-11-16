СБУ піймала на багатотисячному хабарі заступника мера Слов’янська

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Середа, 16 листопада 2016, 11:51

Служба безпеки спільно з прокуратурою затримала на хабарі у 150 тисяч гривень заступника мера Слов’янська.

Про це інформує у середу прес-центр СБУ.

Таку суму (10% від вартості об’єкта) здирник вимагав за надання переваги у конкурсі з відчуження комунальної власності – будинку колишнього дитячого садочка.

 

Відкрито кримінальне провадження, високопосадовця затримано, тривають невідкладні слідчі дії.

Теми: СБУ хабар
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IP: 176.102.8.---Popll Kpopl16.11.2016 12:53
Дело Нели Штепы растет и процветает.
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