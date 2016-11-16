Новинский просит допросить Януковича

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Среда, 16 ноября 2016, 15:35

Народный депутат от Опоблока Вадим Новинский заявляет, что в представлении ГПУ не содержатся объективные доказательства и просит комитет Рады истребовать у прокуратуры показания экс-президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в его объяснении к представлению ГПУ в ВР о привлечении Новинского к ответственности.

Новинский указывает, что представление Луценко не содержит объективных доказательств, фактов и "вывод инициатора представления о моем соучастии в совершении преступления (даже если считать, что преступление действительно было совершено) прямо противоречит сведениям, изложенным в представлении".

По содержанию представление ГПУ, Новинский указывает, что в конце августа 2013 настоятель УПЦ (МП) митрополит Владимир (Сабодан) сам попросил его помочь владыке Александру Драбинко, "который был причастен к похищению настоятельницы Свято-Покровского женского монастыря Калисфении и ее помощницы".

О совместной встречи Новинского с Януковичем, митрополитом Владимиром и Драбинко, он отмечает, что она состоялась по инициативе Владимира.

Новинский подтвердил, что "присутствовал в начале сентября 2013г. В помещении Администрации президента Украины, куда был приглашен на встречу с Януковичем В.Ф.".

Однако он указал, что присутствовал лишь в последние минуты разговора Януковича с митрополитом, "когда Янукович пообещал Блаженнейшему Владимиру приехать вечером в его резиденцию в Феофании для встречи, на которой будет присутствовать и сам Драбинко А.Н. "Чтобы посмотреть в глаза Александру".

На вечерней встрече в кабинете митрополита, по словам Новинского, Драбинко попросил Януковича помочь ему в "деле монахинь". После этого Янукович ответил, чтобы Драбинко обращался за помощью к Новинскому.

По его словам, на этих встречах "вопросы о порядке предоставления разрешения на перемещение Драбинко А.Н., любых условиях, которые тем или иным образом касались отстранения Блаженнейшего Владимира с должности предстоятеля Украинской Православной Церкви, назначение на эту должность других лиц, не только не обсуждались, но даже не поднимались".

Учитывая это, Новинский в объяснениях просит комитет ВР истребовать у ГПУ свидетельство Януковича (если они есть) относительно этой встречи.

В противном случае, по словам Новинского, показание только Драбинко он будет считать "оговором и заведомо ложным сообщением о совершении преступления".

Далее Новинский указывает, что несколько раз "в законном порядке" обращался к начальнику киевской милиции Валерию Коряку, чтобы тот предоставил "охрану Драбинко, как участнику уголовного судопроизводства".

Также в пояснениях Новинский указывает, что Генпрокуратура преждевременно обратилась с представлением на него.

"Отсутствие сведений о результате рассмотрения судом обвинительного акта в отношении сотрудников "Грифона" и о привлечении к уголовной ответственности других членов "преступной" группы, для которых я якобы был пособником, свидетельствует о необоснованности и преждевременности обращения с представлением о привлечении меня к уголовной ответственности", - говорится в пояснениях.

Больше о деле по Новинскому читайте в статье "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Как известно, по состоянию на 15:30 на регламентном комитете началось заседание, где рассматривается представление ГПУ на привлечение Новинского к уголовной ответственности.

Украинская правда

Темы: Новинский церковь Генпрокуратура
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