Новинський просить допитати Януковича

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Середа, 16 листопада 2016, 15:35

Народний депутат від Опоблоку Вадим Новинський заявляє, що у поданні ГПУ не містяться об'єктивні докази і просить комітет Ради витребувати у прокуратури покази екс-президента Віктора Януковича. 

Про це йдеться у його поясненні до подання ГПУ до ВР щодо притягнення Новинського до відповідальності.

Новинський вказує, що подання Луценка не містить об'єктивних доказів, фактів і "висновок ініціатора подання про мою співучасть в скоєнні злочину (навіть якщо вважати, що злочин дійсно було скоєно) прямо суперечить відомостям, викладеним у поданні".

Щодо змісту подання ГПУ, Новинський вказує, що у кінці серпня 2013 року настоятель УПЦ (МП) Митрополит Володимир (Сабодан ) сам попросив його допомогти владиці Олександру Драбинку, "який був причетний до викрадення настоятельки Свято-Покровського жіночого монастиря Калісфенії і її помічниці".

Щодо спільної зустрічі Новинського з Януковичем, митрополитом Володимиром і Драбинком, він зазначає, що вона відбулася з ініціативи Володимира.

Новинський підтвердив, що "був присутній на початку вересня 2013р. в приміщенні Адміністрації президента України, куди був запрошений на зустріч з Януковичем В.Ф. після прийняття мною присяги народного депутата України".

Проте він вказав, що був присутній лише в останні хвилини розмови Януковича з митрополитом, коли Янукович В.Ф. пообіцяв Блаженнішому Володимиру приїхати ввечері в його резиденцію в Феофанії для зустрічі, на якій буде присутній і сам Драбинко А.Н. "Щоб подивитися в очі Олександру".

На вечірній зустрічі в кабінеті митрополита, за словами Новинського, Драбинко попросив Януковича допомогти йому у "справі черниць". Після цього Янукович відповів, щоб Драбинко звертався за допомогою до Новинського.

За його словами на цих зустрічах "питання про порядок надання дозволу на переміщення Драбинко А.Н., будь-яких умов, які тим чи іншим чином стосувалися відсторонення Блаженнішого Володимира з посади предстоятеля Української Православної Церкви, призначення на цю посаду інших осіб, які не тільки не обговорювалися, але навіть не піднімалися".

З огляду на це Новинський у поясненнях просить комітет ВР витребувати у ГПУ свідчення Януковича (якщо вони є) щодо цієї зустрічі. 

В іншому випадку, за словами Новинського, покази лише Драбинка він буде вважати наклепом і "свідомо неправдивим повідомленням про вчинення злочину". 

Як відомо, станом на 15:30 на регламентному комітеті почалося засідання, де розглядається подання ГПУ на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності.    

Українська правда

Теми: Новинський церква Генпрокуратура
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