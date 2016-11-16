В ОБСЕ заявляют о недопуске ни на один участок разведения войск

СММ ОБСЕ заявляет, что опять не имеет доступа к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка, потому что им не смогли гарантировать безопасность.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ в Facebook.

"Сегодня снова Ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли гарантировать безопасность СММ (могут быть мины)", - сказано в сообщении.

В миссии добавили, что доступ СММ на всех трех участках разведения остается ограниченным, однако наблюдатели могут осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках.

При этом в миссии отметили, что СММ готова и может наблюдать, но ей нужен доступ.

"СЦКК должно способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа координировать разминирования", - добавил он.