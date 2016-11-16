В ОБСЕ заявляют о недопуске ни на один участок разведения войск

1013 просмотров
0
Среда, 16 ноября 2016, 16:58

СММ ОБСЕ заявляет, что опять не имеет доступа к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка, потому что им не смогли гарантировать безопасность.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ в Facebook.

"Сегодня снова Ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли гарантировать безопасность СММ (могут быть мины)", - сказано в сообщении.

В миссии добавили, что доступ СММ на всех трех участках разведения остается ограниченным, однако наблюдатели могут осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках.

При этом в миссии отметили, что СММ готова и может наблюдать, но ей нужен доступ.

"СЦКК должно способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа координировать разминирования", - добавил он.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко одобрил возмещение вкладчикам "Михайловского"
Украинский файлообменник EX.UA закрывается
"Атлантический совет" подготовил пособие "Троянские кони Кремля" в ЕС
Луценко: статью Новинскому могут усилить
Все новости
Пернатый мир

Птицы, без которых трудно представить современный город

История

Семен Айзенштейн – забытый пионер отечественной радиотехники