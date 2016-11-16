В ОБСЄ заявляють, що їх не пустили на жодну ділянку розведення військ

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Середа, 16 листопада 2016, 16:58

СММ ОБСЄ заявляє, що знову не має доступу до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка, бо їм не змогли гарантувати безпеку.

Про це йдеться у повідомленні  ОБСЄ у Facebook.

"Сьогодні знову Обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка – ЗСУ, "ЛНР", "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", - сказано в повідомленні.

У місії додали, що доступ СММ на всіх трьох ділянках розведення залишається обмеженим, однак спостерігачі можуть здійснити моніторинг деяких зон на цих ділянках.

При цьому у місії зазначили, що СММ готова і може спостерігати, але їй потрібен доступ.

"СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", - додав він.

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