Луценко: В этом году еще будут представления о снятии неприкосновенности с депутатов

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к концу года регламентный комитет получит еще два представления о снятии неприкосновенности с депутатов.

Об этом он заявил после заседания регламентного комитета Верховной Рады касательно разрешения на привлечение депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского к ответственности.

"До конца года есть шансы, что мы сделаем представление еще по двум депутатам. Их политическая позиция не важна. Когда приду сюда, то узнаете (из какых они фракций - УП) ", - сказал Луценко.

Роман Романюк, Саша Ночь, УП