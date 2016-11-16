Луценко: В этом году еще будут представления о снятии неприкосновенности с депутатов

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Среда, 16 ноября 2016, 19:22

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к концу года регламентный комитет получит еще два представления о снятии неприкосновенности с депутатов.

Об этом он заявил после заседания регламентного комитета Верховной Рады касательно разрешения на привлечение депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского к ответственности.

"До конца года есть шансы, что мы сделаем представление еще по двум депутатам. Их политическая позиция не важна. Когда приду сюда, то узнаете (из какых они фракций - УП) ", - сказал Луценко.

Роман Романюк, Саша Ночь, УП

Темы: Луценко Верховная Рада
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Комментарии — 3
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IP: 104.131.4.---Nanik16.11.2016 21:38
Где суды и сроки??? Или там же,где и Аппачи,после первого тура!!!
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IP: 5.45.192.---kerubino16.11.2016 20:10
Луценко ,коли вже злодіі будуть сидіти ,чи ви всі тільки язиками мієте молоти ,а любі друзі всі на свободі .
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IP: 5.1.8.---TikiTak16.11.2016 19:59
Слова слова... Ні на що не здатний, клоун бл@дь
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