Луценко: Цьогоріч ще будуть подання про зняття недоторканності з депутатів

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Середа, 16 листопада 2016, 19:22

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до кінця року регламентний комітет отримає ще два подання про зняття недоторканності з депутатів.

Про це він заявив після засідання регламентного комітету Верховної Ради щодо дозволу на притягнення депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського до відповідальності.

"До кінця року є шанси, що ми зробимо подання ще щодо двох депутатів. Їхня політична позиція не важлива. Коли прийду сюди, то дізнаєтесь (з яких вони фракцій - УП)", - сказав Луценко.

Роман Романюк, Саша Ночь, УП

Теми: Луценко Верховна Рада
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Коментарі — 3
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IP: 104.131.4.---Nanik16.11.2016 21:38
Где суды и сроки??? Или там же,где и Аппачи,после первого тура!!!
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IP: 5.45.192.---kerubino16.11.2016 20:10
Луценко ,коли вже злодіі будуть сидіти ,чи ви всі тільки язиками мієте молоти ,а любі друзі всі на свободі .
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IP: 5.1.8.---TikiTak16.11.2016 19:59
Слова слова... Ні на що не здатний, клоун бл@дь
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