Луценко: Цьогоріч ще будуть подання про зняття недоторканності з депутатів

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до кінця року регламентний комітет отримає ще два подання про зняття недоторканності з депутатів.

Про це він заявив після засідання регламентного комітету Верховної Ради щодо дозволу на притягнення депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського до відповідальності.

"До кінця року є шанси, що ми зробимо подання ще щодо двох депутатів. Їхня політична позиція не важлива. Коли прийду сюди, то дізнаєтесь (з яких вони фракцій - УП)", - сказав Луценко.

Роман Романюк, Саша Ночь, УП