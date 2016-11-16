Луценко: Цьогоріч ще будуть подання про зняття недоторканності з депутатів
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до кінця року регламентний комітет отримає ще два подання про зняття недоторканності з депутатів.
Про це він заявив після засідання регламентного комітету Верховної Ради щодо дозволу на притягнення депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського до відповідальності.
"До кінця року є шанси, що ми зробимо подання ще щодо двох депутатів. Їхня політична позиція не важлива. Коли прийду сюди, то дізнаєтесь (з яких вони фракцій - УП)", - сказав Луценко.
Роман Романюк, Саша Ночь, УП
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