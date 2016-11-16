Медведев предложил переименовать американо в "русиано"

5706 просмотров
4
Среда, 16 ноября 2016, 20:33

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе американо в "русиано".

На церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета глава правительства похвалил коллег из Белоруссии за то, что они "вели себя исключительно конструктивно".

В ответ белорусский премьер Андрей Кобяков сказал, что в этом ему помог восточный кофе.

"Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит!", — сказал Медведев, обращаясь к одному из участников заседания совета, и предложил переименовать кофе.

"Русиано", — нашел новое название для напитка российский премьер.

РИА Новости

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ: Украинец вывозил в Россию стародрук "Апостол" 16 ноября 2016, 19:22
В России увеличили расходы на новую военную базу возле Украины 16 ноября 2016, 16:50
В Кремле раскритиковали решение Гаагского трибунала по Крыму 16 ноября 2016, 15:33
Комментарии — 4
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 94.231.178.---навроцький16.11.2016 22:13
Дуже гарно звучить "кацапіно" чи "москаліно", а ще краще у тому випадку "еСеНДіно".
ОтветитьС цитатой
IP: 109.162.121.---solomensky16.11.2016 21:18
Можна ще "Хуйліано"
ОтветитьС цитатой
IP: 91.219.220.---З Полтави16.11.2016 21:12
Кретино.
ОтветитьС цитатой
IP: 46.185.1.---antiover16.11.2016 21:08
Идиото.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Госсекретарем Мининфраструктуры стал юрист Каськива
Луценко: В этом году еще будут представления о снятии неприкосновенности с депутатов
Порошенко одобрил возмещение вкладчикам "Михайловского"
Украинский файлообменник EX.UA закрывается
Все новости
iGov, stopfake та котики

5 украинцев вошли в список инновационных лидеров Центральной и Восточной Европы

Лайфхаки путешественников

Как путешествовать с собакой