Медведєв запропонував перейменувати американо на "русіано"
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запропонував перейменувати каву американо на "русіано".
На церемонії підписання угод за підсумками засідання Євразійської міжурядової ради глава російського уряду похвалив колег з Білорусі за те, що вони "вели себе виключно конструктивно".
У відповідь білоруський прем'єр Андрій Кобяков сказав, що в цьому йому допомогла східна кава.
"Каже, дайте мені американо. Це взагалі неполіткоректно звучить!" - сказав Медведєв, звертаючись до одного з учасників засідання ради, і запропонував перейменувати каву.
"Русіано", - знайшов нову назву для напою російський прем'єр.
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