Медведєв запропонував перейменувати американо на "русіано"

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Середа, 16 листопада 2016, 20:33

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запропонував перейменувати каву американо на "русіано".

На церемонії підписання угод за підсумками засідання Євразійської міжурядової ради глава російського уряду похвалив колег з Білорусі за те, що вони "вели себе виключно конструктивно".

У відповідь білоруський прем'єр Андрій Кобяков сказав, що в цьому йому допомогла східна кава.

"Каже, дайте мені американо. Це взагалі неполіткоректно звучить!" - сказав Медведєв, звертаючись до одного з учасників засідання ради, і запропонував перейменувати каву.

"Русіано", - знайшов нову назву для напою російський прем'єр.

РИА Новости

Теми: Росія
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Коментарі — 3
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IP: 109.162.121.---solomensky16.11.2016 21:18
Можна ще "Хуйліано"
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IP: 91.219.220.---З Полтави16.11.2016 21:12
Кретино.
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IP: 46.185.1.---antiover16.11.2016 21:08
Идиото.
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