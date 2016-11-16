Парубий говорит, что профсоюзы пообещали не митинговать в четверг

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Среда, 16 ноября 2016, 21:34

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что профсоюзы не будут выходить на акцию протеста в четверг.

Об этом он заявил по итогам встречи с председателем Федерации профсоюзов Григорием Осовым, во время которой обсуждались вопросы повышения социальных стандартов, в частности, размера минимальной заработной платы в контексте обсуждения и принятия госбюджета на следующий год.

Парубий выразил надежду, что Верховная Рада "скорее всего, выйдет на принятие бюджет 8 декабря".

Он выступил с инициативой, чтобы накануне принятия главного финансового документа состоялось его обсуждение совместно с премьером, лидерами парламентских фракций и представителями Федерации профсоюзов.

По итогам встречи Осовой заявил, что в четверг профсоюзы не выйдут на акции протеста, "чтобы не становиться объектом политических манипуляций".

При этом председатель ФПУ подчеркнул, что профсоюзы "не отказываются от своих намерений и выйдут на акции в начале декабря, когда в парламенте будет рассматриваться и приниматься бюджет, который предусматривает повышение социальных стандартов".

"Мы будем "асистировать" вашему рассмотрению и голосованию закона о бюджете", - сказал Осовой, добавив, что профсоюзные акции будут продолжаться, пока не будут приняты требования по обеспечению социальных стандартов".

Украинская правда

Темы: акции Парубий
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