Геращенко: В Минске поднимать вопрос задержанных в Крыму не имеем полномочий

00
0
Среда, 16 ноября 2016, 22:45

Во время заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске не будут обсуждать вопрос задержания украинцев в оккупированном Крыму.

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Нет, минские соглашения касаются только Донбасса и к сожалению кейс Крыма не входит в них и не обсуждается в Минске никак. Мы констатируем и на гуманитарной подгруппе, и на ТКГ озабоченность значительным увеличением количества заложников, которых хватают в Крыму, на оккупированной территории", - сказала она.

По словам Геращенко, представители Украины в ТКГ не имеют полномочий полномочий поднимать "крымский вопрос" в Минске.

"Задержанные в Крыму наиболее бесправны, ведь там нет и не может быть украинских консулов, к ним не допускают международные миссии, мы ничего не знаем о них и их содержании, из того видео, что выкладывает в сеть ФСБ, явно видно, что людей пытают и на них осуществляют психологическое давление ", - заявила она.

Как известно, в последнее время в российских СМИ все чаще появляются сообщения о якобы задержании так называемых "украинских диверсантов". Обычно после таких заявлений в сети появляются сомнительного содержания видео, на которых якобы зафиксирован процесс задержания или показания "диверсантов"

Оксана Коваленко, Саша Ночь, УП

Темы: Крым Геращенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Геращенко анонсировала еще один "бой" в ООН за крымскую резолюцию 16 ноября 2016, 15:43
В Кремле раскритиковали решение Гаагского трибунала по Крыму 16 ноября 2016, 15:33
Лысенко о задержании украинца в Крыму: Возможно, это новая традиция россиян 16 ноября 2016, 11:26
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Обама и лидеры ЕС на этой неделе обсудят санкции против РФ
Из-за концерта Потапа и Насти в Киеве произошла драка с полицией
Госсекретарем Мининфраструктуры стал юрист Каськива
Луценко: В этом году еще будут представления о снятии неприкосновенности с депутатов
Все новости
"Выще нос"

Ньюйоркцы написали в метро, что думают о выборах

Киев глазами архитектора

Виктор Зотов: красота не спасает, а убивает