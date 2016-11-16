В России заявили, что задержали якобы украинского "разведчика"

В России заявляют о задержании в оккупированном Крыму гражданина Украины, которого называют предполагаемым сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"Задержан в Симферополе предполагаемый сотрудник ГУР МО Украины. Изъяты граната, пистолет, элементы для изготовления СВУ", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

В РФ озвучили фамилии украинских, задержанных в Крыму под видом "диверсантов": Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко.

10 ноября Ленинский райсуд оккупированного Севастополя на два месяца арестовал трех задержанных украинцев.

Это уже вторая попытка России, оккупировавшей Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первая состоялась летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.