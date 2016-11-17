В очередях на границе с Польшей стоят более 1100 авто

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Четверг, 17 ноября 2016, 01:03

В пунктах пропуска в очередях на границе с Польшей по состоянию на 22:00 16 ноября скопились 1130 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Устилуг" стоят 350 машин, в ПП "Ягодин авто" - 320, в ПП "Рава Руська"  - 250, в ПП "Угринов" - 80, в ПП "Краковец" - 50, в ПП "Грушев" - 50, в ПП "Шегини" - 30.

В пункте пропуска "Смильница" очередей нет.

На границе со Словакией в ПП "М.Березный" стоят 20 автомобилей, ПП "Ужгород" - заблокирован.

Также заблокирован ПП "Солотвино" на границе со Словакией. На других пунктах пропуска очередей нет.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" скопились 60 машин,  в ПП "Лужанка" - 50, "Вилок" - 25. В пункте пропуска "Косино" очередей нет.

На границе с Молдавией автомобильных очередей не зафиксировано.

Темы: Польша
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