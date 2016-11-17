24% подписчиков Медведчука из РФ, из Украины – 4,5%

Большинство подписчиков страниц в социальных сетях экс-главы администрации президента Леонида Кучмы Виктора Медведчука живут в России.

Об этом сообщил журналист Виталий Сыч на странице в Facebook.

"Каждый год мы в журнале делаем рейтинг лидеров мнений. Просто проверяем всех популярных блоггеров и складываем вместе их фолловеров в Фейсбуке и Твиттере. Но: перед тем, как их сложить наша информационно-справочная служба проверяет структуру подписчиков каждого блоггера на наличие ботов. И в этом месте был дисквалифицирован нами бывший глава администрации президента Кучмы Виктор Медведчук", - написал он.

Выяснилось, что всего 4,5% подписчиков Медведчука живут в Украине. При этом 24% его фолловеров живут в России, 12% - в Египте, 9% - в Турции.