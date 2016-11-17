24% підписників Медведчука з РФ, з України - 4,5%

00
0
Четвер, 17 листопада 2016, 01:58

Більшість підписників сторінок в соціальних мережах екс-глави адміністрації президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука живуть в Росії.

Про це повідомив журналіст Віталій Сич на сторінці в Facebook.

"Щороку ми в журналі робимо рейтинг лідерів думок. Просто перевіряємо всіх популярних блогерів і складаємо разом їх фоловерів в Фейсбуці і Твіттері. Але: перед тим, як їх скласти наша інформаційно-довідкова служба перевіряє структуру передплатників кожного блогера на наявність спамерських пошукових роботів. І в цьому місці був дискваліфікований нами колишній глава адміністрації президента Кучми Віктор Медведчук", - написав він.

З'ясувалося, що всього 4,5% передплатників Медведчука живуть в Україні. При цьому 24% його фоловерів живуть в Росії, 12% - в Єгипті, 9% - в Туреччині.

 
Теми: Медведчук
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ляшко: Шухевича хотіли змусити ініціювати імпічмент Порошенка 15 листопада 2016, 14:47
Апологет "народних республік" представить у Києві "рух батьків проти корупції у школі" 10 листопада 2016, 12:57
Парубій передав матеріали на Медведчука в ГПУ 8 листопада 2016, 13:07
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Карпюк та Клих підписали документи для подачі позову в ЄСПЛ
Обама і лідери ЄС на цьому тижні обговорять санкції проти РФ
Через концерт Потапа і Насті у Києві сталася бійка з поліцією
Держсекретарем Мінінфраструктури став юрист Каськіва
Усі новини
Лайфхаки мандрівників

Як подорожувати з собакою

Фото, відео

10 фото та відео, які повернуть віру у перемогу добра