Сутки в АТО: Боевики били из минометов и гранатометов

00
0
Четверг, 17 ноября 2016, 06:52

За минувшие сутки в зоне АТО боевики 37 открывали огонь в сторону украинских позиций.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении было зафиксировано 24 обстрела.

В районе Бородинского и Широкино боевики дважды использовали 152 миллиметровые пушки. Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреливали Гнутово, Марьинку, Водяное, Широкино, Новотроицкое, Павлополь. Новотроицкое, Павлополь и Марьинку также обстреливал и снайпер.

На Луганском направлении боевики неоднократно открывали огонь из минометов по Новозвановке. Из вооружения меньших калибров сепаратисты обстреляли Сизое, Шаров Кут и Новоалександровку.

На Донецком направлении боевики вели огонь по Новгородскому, Авдеевке и Луганскому.

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
За сутки в зоне АТО 2 бойца ранены – штаб 16 ноября 2016, 12:51
АТО: 37 обстрелов, под огонь артиллерии попало Широкино 16 ноября 2016, 07:43
Украинские позиции возле Павлополя обстреливал снайпер боевиков 15 ноября 2016, 18:34
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Карпюк и Клых подписали документы для подачи иска в ЕСПЧ
Обама и лидеры ЕС на этой неделе обсудят санкции против РФ
Из-за концерта Потапа и Насти в Киеве произошла драка с полицией
Госсекретарем Мининфраструктуры стал юрист Каськива
Все новости
Фото, видео

10 фото и видео, которые вернут веру в победу добра

Советы психолога

Родители-плотники vs родители-садоводы: советы мамам и папам