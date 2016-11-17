Сутки в АТО: Боевики били из минометов и гранатометов

За минувшие сутки в зоне АТО боевики 37 открывали огонь в сторону украинских позиций.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении было зафиксировано 24 обстрела.

В районе Бородинского и Широкино боевики дважды использовали 152 миллиметровые пушки. Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреливали Гнутово, Марьинку, Водяное, Широкино, Новотроицкое, Павлополь. Новотроицкое, Павлополь и Марьинку также обстреливал и снайпер.

На Луганском направлении боевики неоднократно открывали огонь из минометов по Новозвановке. Из вооружения меньших калибров сепаратисты обстреляли Сизое, Шаров Кут и Новоалександровку.

На Донецком направлении боевики вели огонь по Новгородскому, Авдеевке и Луганскому.