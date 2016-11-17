Реформу Конституционного Суда изучит Венецианская комиссия

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Четверг, 17 ноября 2016, 09:38

Проект Закона "О Конституционном Суде Украины" передан для экспертизы в Венецианской комиссии.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) предоставит заключение по проекту Закона Украины "О Конституционном суде Украины", который был разработан Советом по вопросам судебной реформы.

После предварительного ознакомления с текстом законопроекта, эксперты Комиссии встретились с представителями Рабочей группы, которая разрабатывала законопроект.

В частности, законопроект "О Конституционном Суде Украины", предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей Конституционного Суда.

Предлагается также внедрить дополнительный механизм защиты прав и свобод граждан - института конституционной жалобы, который заключается в том, что человек сможет обратиться в КСУ с конституционной жалобой, если считать, что примененный в конечном судебном решении в его деле закон не соответствует Конституции Украины.

Украинская правда

Темы: Конституционный Суд реформа
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