РФ подняла по учебной тревоге армию у границ Украины

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Четверг, 17 ноября 2016, 12:46

В РФ у границы с Украиной 20-я общевойсковая армия Западного военного округа РФ поднята по учебной тревоге в рамках командно-штабной тренировки. 

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Минобороны РФ.

20-я общевойсковая армия Западного военного округа РФ дислоцируется в Воронежской, Брянской и Белгородской областях.

"По замыслу тренировки спланировано проведение операции группировкой войск (сил) на одном из стратегических направлений с использованием широкого спектра средств поражения условного противника", - сообщили в минобороне РФ.

Штабам предстоит продемонстрировать умение оперативно оценивать складывающуюся обстановку, вырабатывать грамотные решения и обеспечивать непрерывное и устойчивое управление войсками в условиях быстро меняющейся обстановки.

Утверждается, что мероприятие является плановым и проводится в соответствии с программой подготовки войск Западного военного округа на 2016 год.

Темы: Росcия армия
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IP: 185.26.180.---Антиимперия17.11.2016 13:01
На москву , шагом марш !
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