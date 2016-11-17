Боб Дилан не приедет за Нобелевкой

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Четверг, 17 ноября 2016, 13:12

В помещении Криворожского горисполкома проводят обыск вооруженные люди.

Об этом сообщает местное издание 0564.

Указывается, что вооруженные люди находятся на всех этажах по коридорам, ведущих к Муниципальному центру. Свое присутствие никак не комментируют.

В то же время нардеп от "Оппозиционного блока" Константин Павлов, который был избран по округу в Днепропетровской области, на своей странице в Фейсбук заявляет, что в горисполкоме проводит обыск "налоговая".

"В Криворожском горисполкоме областная налоговая проводит обыски. Люди с автоматами и непонятные ребята в спортивных штанах. Ждали уже четвертый месяц".

 
 
 

Издание указывает, что обыски проводятся на основании решения Печерского суда Киева.

Областное управление ДФС в Днепропетровской области пока не отвечает на звонки.

Темы: Кривой Рог ГФС
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IP: 128.199.42.---petrius17.11.2016 13:24
Будем надеяться, что Вилкул в Кривом Рогу ненадолго...
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