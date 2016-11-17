Боевики в четверг 15 раз обстреляли позиции сил АТО

00
0
Четверг, 17 ноября 2016, 18:49

Боевики в четверг 15 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, по Широкино незаконные вооруженные формирования вели огонь из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, там же украинские позиции обстрелял и танк.

"Из минометов боевики обстреляли Пески, Орехово, Бердянское, Водяное и Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Авдеевку, и Крымское ", - отмечается в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 1 ранен – штаб 17 ноября 2016, 12:47
Сутки в АТО: Боевики били из минометов и гранатометов 17 ноября 2016, 06:52
За сутки в зоне АТО 2 бойца ранены – штаб 16 ноября 2016, 12:51
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
США просит НФ и БПП рассмотреть "прослушку" для НАБУ
Члены ЕС решили, когда заработает украинский безвиз - официально
Рада снова отказалась взяться за санкции против Януковича и Ко
В ЕС согласились на начало разговора об украинском безвизе - СМИ
Все новости
Карта

Украина оказалась среди самых опасных мест для туризма 2017 года

Видео

14 эпизодов кино, в которых сыграл Трамп