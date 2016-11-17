Боевики в четверг 15 раз обстреляли позиции сил АТО

Боевики в четверг 15 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, по Широкино незаконные вооруженные формирования вели огонь из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, там же украинские позиции обстрелял и танк.

"Из минометов боевики обстреляли Пески, Орехово, Бердянское, Водяное и Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Авдеевку, и Крымское ", - отмечается в сообщении.

Украинская правда