Депутат: ГПУ остановила расследование Януковича и Ко, потому что не знает, где они

Генпрокуратура остановила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-президента Виктора Януковича и ряда высокопоставленных чиновников, которые с ним работали.

Об этом заявила народный депутат от "Самопомощи" Елена Сотник.

"Саботаж по снятию неприкосновенности с Новинского - это просто один из символов того, что никто не собирается наказывать "преступную власть". Генеральная прокуратура остановила следствие по уголовным производствам относительно Януковича В.Ф., Азарова А. М., Лукаш А. Л., Ставицкому Э.А., Клюеву А. П., Пшонки В.П., Захарченко В. Ю. и многих других не менее "достойных" людей", - сообщила она на Facebook.

По словам Сотник, в ведомстве обосновывают свое решение тем, что проводится розыск указанных экс-чиновников.

"Однако именно для таких случаев - когда подозреваемый скрывается от следствия и суда, было предусмотрено в уголовном процессе институт заочного производства, которое не требует присутствия подозреваемых", - добавила политик.

"На самом деле такая ситуация означает, что Генпрокуратура сможет возобновить расследование только после того, как "найдет" Януковича, Азарова и Пшонку и др. "Преступная власть" может спать спокойно...", - возмутилась она.

Позже в ГПУ объяснили, почему остановили следствие в отношении экс-президента Виктора Януковича и ряда экс-чиновников остановили, чтобы не было оснований закрыть эти дела.

Как известно, Новинский подозревается в давлении на покойного митрополита УПЦ МП Владимира в интересах экс-президента Виктора Януковича. Также его подозревают в незаконном ограничении свободы митрополита Александра Драбинко, который был помощником Владимира.

16 ноября регламентный комитет Верховной Рады не смог принять решение по вопросу снятия депутатской неприкосновенности с него.

Украинская правда