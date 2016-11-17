Депутат: ГПУ зупинила розслідування щодо Януковича і Ко, бо не знає, де вони

Генпрокуратура зупинила досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо екс-президента Віктора Януковича та низки високопосадовців, які із ним працювали.

Про це заявила народний депутат від "Самопомочі" Олена Сотник.

"Саботаж щодо зняття недоторканності з Новинського – це просто один з символів того, що ніхто не збирається карати "злочинну владу". Генеральна прокуратура зупинила досудове слідство у кримінальних провадженнях щодо Януковича В.Ф., Азарова О. М., Лукаш О. Л., Ставицького Е. А., Клюєва А. П., Пшонки В. П., Захарченка В. Ю. та багатьох інших не менш "гідних" осіб", - повідомила вона на Facebook.

За словами Сотник, у відомстві обґрунтовують своє рішення тим, що проводиться розшук вказаних екс-чиновників.

"Проте саме для таких випадків - коли підозрюваний переховується від слідства та суду, було передбачено в кримінальному процесі інститут заочного провадження, яке не потребує присутності підозрюваних", - додала політик.

"Насправді така ситуація означає, що Генпрокуратура зможе поновити розслідування тільки після того, як "знайде" Януковича, Азарова та Пшонку та інших. "Злочинна влада" може спати спокійно…", - обурилася вона.

Як відомо, Новинський підозрюється у тиску на покійного митрополита УПЦ МП Володимира в інтересах екс-президента Віктора Януковича. Також його підозрюють в незаконному обмеженні свободи митрополита Олександра Драбинка, який був помічником Володимира.

16 листопада регламентний комітет Верховної Ради не зміг ухвалити рішення у питанні зняття депутатської недоторканності з нього.

Українська правда