Полиция выдворила из страны российского криминального авторитета

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Пятница, 18 ноября 2016, 02:52

Национальная полиция выдворила из Украины российского криминального авторитета Давида Гваджаю.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Нацполиции Вадим Троян в facebook.

"Уроженец Грузии, имевший российское гражданство. Дато Тобольский (настоящее имя Давид Гваджая) широко известен в криминальном мире. Был "коронован" еще в далеком 1997 ворами Резо, Васо и Нугзаром Зестафонским... Благодаря работе оперативников уголовного розыска сегодня утром Дато Тобольский выдворен из Украины", - написал он.

По словам Трояна, в 2013 году Гваджая создал в Чехии организованную преступную группировку, 16 марта текущего года был задержан за вымагательство, а 28 октября освобожден.

Сообщается, что Дато Тобольский прибыл в Киев 30 октября и планировал встречу с другим "вором в законе".

Темы: полиция криминал Росcия
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