Минобороны отсудило полигон у частных фирм

00
0
Пятница, 18 ноября 2016, 09:54

Суд отменил решение Житомирского областного совета, которым земли военного полигона были незаконно переданы в пользование коммерческим структурам.

Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона.

Как указано в сообщении, Житомирская областная рада вопреки закону приняла решение о предоставлении в пользование земель обороны площадью 3004,4 га для ведения охотничьего хозяйства коммерческим структурам без соответствующих согласительных документов.

Реагируя на нарушение, военной прокуратурой заявлен иск об отмене незаконного решения областного совета.

16 ноября Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами военного прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.

Украинская правда

Темы: Житомир
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко представил нового главу Житомирской ОГА 27 октября 2016, 13:35
На Житомирщине нашли тело полицейского: предварительно - самоубийство 9 октября 2016, 18:07
У компании Фирташа отобрали 95 га леса на Житомирщине 5 октября 2016, 16:09
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Швейцария ввела санкции против депутатов Госдумы РФ от Крыма
Убийство Шеремета: Троян рассказал некоторые детали
Разведка США прогнозирует дальнейшую агрессию РФ против Украины и НАТО
В ОБСЕ предупредили о возможном наступлении боевиков на Мариуполь
Все новости
Афиша на 18-20 ноября

Открытие клуба Casino, Graffiti meetup, много концертов...

Видео

14 эпизодов кино, в которых сыграл Трамп