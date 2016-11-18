В Минске обсуждают лишь модальности выборов, не закон – Сайдик

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заверил украинских парламентариев, что в Минске обсуждают лишь модальности возможных выборов на востоке Украины, а не законопроект об этом.

Об этом сообщила вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

Она отметила, что в Верховной Раде уже несколько месяцев работает неформальная дискуссионная площадка "минская платформа", где депутаты разных фракций и политических групп обсуждают ситуацию на Донбассе, реализацию минских соглашений, встречаются с представителями минских групп.

17 ноября в рамках "минской платформы" состоялась дискуссия депутатов ВР с представителем в ТКГ председательствующим в ОБСЕ Мартином Сайдиком.

"Дипломат проинформировал украинских политиков о работе минских групп, признал, что это – непростые дискуссии, акцентировал на приоритетности для всех минских групп компонента безопасности", – отметила Геращенко.

По ее словам, депутатов интересовали вопросы методологии работы наблюдательной миссии ОБСЕ и осуществление ими мониторинга, многие вопросы касались работы политической группы и группы по безопасности.

Также украинские политики обратились к координатору от ОБСЕ в ТКГ с просьбой активизировать все усилия для освобождения заложников.

"Информируя народных депутатов о работе политической группы, Сайдик подчеркнул, что в Минске обсуждаются только модальности возможных выборов, а не законопроект", – заявила Геращенко.

Алена Рощенко, УП