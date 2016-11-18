Рева о ситуации с субсидиями в Одесской области: "ужасные впечатления"

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Пятница, 18 ноября 2016, 11:02

Вопрос выплаты субсидий в Одесской области находится в крайне плохом состоянии.

Об этом в пятницу во время часа вопросов к правительству заявил министр социальной политики Андрей Рева, отвечая на вопрос депутата от БПП Алексея Гончаренко.

Гончаренко раскритиковал работу экс-губернатора области Михеила Саакашвили и пожаловался, что в Одесской области полностью "разрушена вертикаль государственного управления" из-за "стихийного бедствия" под названием "торнадо Миша".

В ответ Рева заявил, что вопросы социальной защиты в Одесской области находится под особым вниманием правительства. По его словам, в четверг его заместитель Виталий Мужчинин и вице-премьер Владимир Кистион посетили Одесскую область и, в частности, изучали состояние дел с субсидиями.

"Я вчера разговаривал по телефону с господином Мужчининым – ужасные их впечатления от того, что там происходит", – заявил министр.

По его словам, правительство намерено отправить в Одесскую область специальную рабочую группу, которая будет решать эти проблемы. Он выразил надежду, что ситуацию удастся улучшить течение месяца.

Как известно, на прошлой неделе, отвечая на похожий вопрос Гончаренко, Рева тоже заявлял, что в Одесской области "полный провал" с субсидиями.

Олег Шанковский, УП

Темы: Одесса субсидии Саакашвили
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IP: 94.74.105.---Dolento18.11.2016 11:38
Гончаренко та одеська мафія щасливі, що позбавились Міхеіла Саакашвілі, бо він для них, кістка у горлянці ! В Одесі був, та й залишається абсолютний саботаж усієї державницької діяльності, бо влада належить відкритим, чи латентним сепаратистам !
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