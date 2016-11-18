Мельничук назвал Полторака "преступником", а Гройсман – героем
Депутат группы "Воля народа" Сергей Мельничук обвинил министра обороны Степана Полторака в преступных действиях в вопросе предоставления бойцам АТО статуса участников боевых действий.
"Господин премьер, у вас в правительстве работают преступники. Это министр обороны и его заместители, некоторые. Первое, что они сделали, это около 400 человек оставили без основного места работы, незаконно уволили", – заявил Мельничук.
"И, во-вторых, они вас обманули. Если помните, я где-то полгода назад говорил по предоставлению (статуса) "участников боевых действий". Так вот, они провели расследование – вас обманули", – добавил он.
"Прошу вас сделать независимое расследование и наказать виновных. Прошу считать это моим депутатским запросом", – сказал депутат.
Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил за запрос, но ответил:
"Я не считаю, что министр обороны является преступником. Я думаю, что во многих случаях надо сказать, что он является героем. Когда в такой тяжелый период времени для нашей страны принял на себя сверхважную и сверхтяжелую ответственность".
"Поэтому я бы просил подбирать слова, когда мы обращаемся к генералу армии, человекe, который сегодня стоит на острие защиты, совместно с нашими воинами, территориальной целостности нашей прекрасной страны", – сказал он.
"Я думаю, что сегодня министр обороны нуждается не в критике, а в поддержке. Поэтому просил бы, чтобы мы здесь были абсолютно консолидированы", – добавил премьер.
Алена Рощенко, УП
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