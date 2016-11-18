Мельничук назвал Полторака "преступником", а Гройсман – героем

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Пятница, 18 ноября 2016, 11:33

Депутат группы "Воля народа" Сергей Мельничук обвинил министра обороны Степана Полторака в преступных действиях в вопросе предоставления бойцам АТО статуса участников боевых действий.

"Господин премьер, у вас в правительстве работают преступники. Это министр обороны и его заместители, некоторые. Первое, что они сделали, это около 400 человек оставили без основного места работы, незаконно уволили", – заявил Мельничук.

"И, во-вторых, они вас обманули. Если помните, я где-то полгода назад говорил по предоставлению (статуса) "участников боевых действий". Так вот, они провели расследование – вас обманули", – добавил он.

"Прошу вас сделать независимое расследование и наказать виновных. Прошу считать это моим депутатским запросом", – сказал депутат.

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил за запрос, но ответил:

"Я не считаю, что министр обороны является преступником. Я думаю, что во многих случаях надо сказать, что он является героем. Когда в такой тяжелый период времени для нашей страны принял на себя сверхважную и сверхтяжелую ответственность".

"Поэтому я бы просил подбирать слова, когда мы обращаемся к генералу армии, человекe, который сегодня стоит на острие защиты, совместно с нашими воинами, территориальной целостности нашей прекрасной страны", – сказал он.

"Я думаю, что сегодня министр обороны нуждается не в критике, а в поддержке. Поэтому просил бы, чтобы мы здесь были абсолютно консолидированы", – добавил премьер.

Алена Рощенко, УП

Темы: Верховная Рада Полторак Минобороны Гройсман
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