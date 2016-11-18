В штабе говорят об 1 раненом в зоне АТО за сутки

00
1
Пятница, 18 ноября 2016, 12:46

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.

Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, ранения получил один наш воин. Это произошло во время вражеского обстрела в авдеевской промзоне", - сказал полковник.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики устроили позиции на территории ВСУ под Попасною – СБУ 18 ноября 2016, 11:22
Боевики снова обстреливали пункт пропуска "Золотое" и "Марьинку" 18 ноября 2016, 08:46
АТО: боевики обстреляли из артиллерии Широкино, Гнутово и Троицкое 18 ноября 2016, 07:34
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 89.175.167.---Sergey Filatov18.11.2016 13:02
В штабе не говорят, когда украинские каратели прекратят обстреливать и убивать жителей Донбасса?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Саакашвили могут выдать Грузии – источник
Мартыненко мог влиять на комитет в вопросе Новинского – источники
Резолюция ООН по Крыму запрещает РФ призывать крымчан в армию - Климкин
Боевики устроили позиции на территории ВСУ под Попасною – СБУ
Все новости
скандал

Боб Дилан не приедет за Нобелевкой

История

Семен Айзенштейн – забытый пионер отечественной радиотехники