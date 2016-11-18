У штабі кажуть про 1 пораненого в зоні АТО за добу

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 12:46

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий зазнав поранень.

Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, поранення отримав один наш воїн. Це сталося під час ворожого обстрілу в авдіївській промзоні", – сказав полковник.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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IP: 89.175.167.---Sergey Filatov18.11.2016 13:02
В штабе не говорят, когда украинские каратели прекратят обстреливать и убивать жителей Донбасса?
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