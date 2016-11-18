Депутат, саботировавший е-декларирование, вошел в группу "Видродження"

Внефракционный депутат Владимир Мысик вошел в депутатскую группу "Видродження".

Об этом на заседании Рады объявила вице-спикер Оксана Сыроид, сообщают "Украинские новости".

"Объявляю о вхождении депутата Владимира Мысика в группу "Видродження", – сказала она.

Мысик был избран по округу №172 в Харьковской области и является членом подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Как известно, вместе с депутатом Андреем Деркачем Мысик был соавтором скандальной поправки в бюджет-2016, которая должна была отложить запуск электронного декларирования на 2017 год.

В своей е-декларации он указал большое количество недвижимости, драгоценностей, автомобилей и денег.