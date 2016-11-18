Боевики в пятницу стреляли преимущественно из запрещенного вооружения

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Пятница, 18 ноября 2016, 18:43

В пятницу боевики 26 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, незаконные вооруженные формирования стреляли преимущественно из запрещение Минскими договоренностями вооружения.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они вели огонь по украинским позициям в районе Водяного, Новотроицкого, Широкино, Талаковка и Павлополь.

В районе Широкино и Березовой также огонь вели БТРы. По Широкино несколько раз стрелял танк.

На Луганском - из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Крымское и Желтое.

"А на Донецком направлении оккупанты из минометов 120 калибра обстреляли Луганское. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку", - сообщили в пресс-центре АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
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