Бойовики у п’ятницю стріляли переважно із забороненого озброєння
У п’ятницю бойовики 26 разів обстріляли позиції Збройних сил України.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Згідно з інформацією, незаконні збройні формування стріляли переважно з забороненного Мінськими домовленостями озброєння.
На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони вели вогонь по українських позиціях в районі Водяного, Новотроїцького, Широкиного, Талаківки і Павлополя.
В районі Широкиного та Березового також вогонь вели БТРи. По Широкиному декілька разів стріляв танк.
На Луганському – з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Кримське та Жовте.
"А на Донецькому напрямку окупанти з мінометів 120 калібру обстріляли Луганське. З гранатометів, великокаліберних кулеметів – Авдіївку", - повідомили у прес-центрі АТО.
Українська правда
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